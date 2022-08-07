"المنظمات الأهلية" تصدر بياناً بشأن العدوان الإسرائيلي على القطاع

رام الله - دنيا الوطنلليوم الثالث على التوالي يتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على المدنيين العزل في قطاع غزة حاصدا أرواح الأبرياء ملحقا الدمار في بيوت المواطنين الامنين راح ضحيته حتى الان اكثر من 32 شهيدا وما يزيد عن 250 جريجا إضافة لتدمير عشرات البيوت، والمباني، واستهداف المشاغل والمصانع والمناطق الزراعية والمباني العامة والمنشآت في ظل تشديد الاغلاق التام للقطاع والحصار المتواصل على القطاع وتحويله لسجن كبير وسط أوضاع اقتصادية بالغة القسوة مع ازدياد التحذيرات من تدهور وانهيار القطاع الصحي، والزراعي وحدوث كارثة إنسانية محدقة .وتؤكد شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أهمية الوحدة وانهاء الانقسام الداخلي فورا ردا على المجازر الدموية في قطاع غزة لمجابهة التطورات بوحدة واحدة يتكاتف فيها الجميع، كما تؤكد على ضرورة التحرك السياسي الفلسطيني لتوفير الحماية الدولية، والزام دولة الاحتلال بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني لان العدوان لا يستهدف قطاع غزة وحده بل هدفه تكريس واقع الاحتلال وفرص حل الامر الواقع وتصفية القضية الوطنية برمتها وهو ما يتطلب العمل فورا لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بانهاء جميع الاتفاقيات مع دولة الاحتلال والتحلل منها، والتوجه لتفعيل كل ادوات العمل القانوني الدولية لمحاكمة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني .وتؤكد الشبكة في هذا الاطار اهمية العمل من خلال لجان التضامن الدولي ونشطاء الحملات الدولية المساندة للشعب الفلسطيني ,ومؤسسات المجتمع المدني الدولية من اجل الضغط بشتى السبل لوقف هذه الجرائم التي يقترفها الاحتلال، ويرى في الصمت الدولي تشجيعا لاستمرارها وهو ما يتطلب ارادة دولية جدية من الامم المتحدة ومؤسساتها لفرض العقوبات عن دولة الاحتلال، وتقديم قادته لمحاكم جرائم الحرب دون تأخير.