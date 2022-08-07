(الحق) ترحب بتوصيات اللجنة الخاصة للنظر في التشريعات ذات الشأن القضائي



وتقدر تبني الرئيس لتوصيات اللجنة، وتؤكد في الوقت ذاته على ضرورة إعمال هذه التوصيات بما يجعل منها سبيلا لمعالجة العديد من الاشكاليات المختلفة التي أوجدها سيل القرارات بقانون المختلفة في المجالات كافة.



ودعت الحق في الوقت ذاته سيادة الرئيس إلى ضرورة إصدار مرسوم الدعوة لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفسطيني بما يضمن إشراك الشعب الفلسطيني في القرار العام وانتخاب ممثليه واستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام مما يضمن تفعيل مؤسسات المجلس الوطني ونظامه السياسي.



وتقدر تبني الرئيس لتوصيات اللجنة، وتؤكد في الوقت ذاته على ضرورة إعمال هذه التوصيات بما يجعل منها سبيلا لمعالجة العديد من الاشكاليات المختلفة التي أوجدها سيل القرارات بقانون المختلفة في المجالات كافة.ودعت الحق في الوقت ذاته سيادة الرئيس إلى ضرورة إصدار مرسوم الدعوة لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفسطيني بما يضمن إشراك الشعب الفلسطيني في القرار العام وانتخاب ممثليه واستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام مما يضمن تفعيل مؤسسات المجلس الوطني ونظامه السياسي.

و أكدت في توصياتها على ضرورة وقف القرارات بقانون الأخيرة ذات الشأن القضائي والتوصية بضرورة التقيد بأحكام المادة 43 فيما يتعلق بحالة الضرورة عند إقرار أي قرارات بقانون في غياب المجلس التشريعي واشراك الأطراف ذات العلاقة بالمشاورات بخصوص القرارات قبل إصدارها.