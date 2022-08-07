(فتح): اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى و إقامة الصلاة التلمودية فيه سيفتح أبواب المواجهة



و دعا عبيد إلى ضرورة توحيد كل الجهود في الميدان و تطوير ذلك من أجل إسقاط الانقسام الأسود الذي يشكل ثغرة في ظهر مشروعنا الوطني و بوابة يدخل منها كل أعداء الشعب الفلسطيني.



و ثمن جمال عبيد موقف القيادة الفلسطينية و على رأسها الرئيس محمود عباس أبو مازن على جهودهم المبذولة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي و تقديم مجرمي الحرب إلي محكمة الجنايات الدولية.



و تقدم عبيد بعظيم التعازي والمواساة لعوائل الشهداء الأبرار الذين ارتقوا في هذه المواجهة المفتوحة و تمنى الشفاء العاجل للجرحى الأبطال و الحرية للأسرى البواسل.



وحيا عبيد قيادات و كوادر و أبناء الحركة فى الداخل والخارج على مواقفهم المشرفة و دورهم الوطني الذي يعكس دوماً معاني الإنتماء الصادق الأمين فى إطار المسؤولية الوطنية الكبيرة ، داعياً جماهير شعبنا العظيم للتصدي لاعتداءات المستوطنين في القدس و الدفاع عن أولى القبلتين و ثالث الحرمين الشريفين و كل محافظات الوطن.







رام الله - دنيا الوطنقال جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح المحافظات الجنوبية: "إن السماح لغلاة المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك و إقامة الصلاة التلمودية فيه سيفتح أبواب المواجهة على مصراعيها ، و أن اتساع وتطور وتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس الشريف سيجر المنطقة إلى نيران من الفعل و رد الفعل ستكتوي بها حكومة الاحتلال نفسها".