منظمة تكشف خطط الحكومة الاسرائيلية باشعال حرب عرقية ودينية داخل القدس لاهداف انتخابية
قالت منظمة العدل والتنمية الحقوقية ان المواقف الامريكية والاوروبية تشجع على استمرار العدوان الاسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وقتل المدنيين وقصف المنازل.
وقالت المنظمة: "نتوقع استفزازات كبيرة داخل القدس والمسجد الاقصى من جانب المستوطنين في ذكرى خراب الهيكل قد تجر الى مواجهة شعبية بين اسرائيلين وفلسطينيين".
و توقع المتحدث الرسمي للمنظمة والباحث السياسي زيدان القنائي حرب دينية وعرقية بين الفلسطينيين واليهود داخل القدس والمسجد الاقصى واحياء القدس وميليشيات مسلحة للمستوطنين تستهدف الفلسطينيين وهو الهدف الذي تسعى اليه الحكومة الاسرائيلية لاهداف انتخابية.
وقرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، السماح للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى في ذكرى خراب الهيكل وهو ما يؤكد اعتزام الحكومة الاسرائيلية باشعال التوترات بين العرب والمستوطنين داخل القدس.
وقرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، السماح للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى في ذكرى خراب الهيكل وهو ما يؤكد اعتزام الحكومة الاسرائيلية باشعال التوترات بين العرب والمستوطنين داخل القدس.