قناة عربية تكشف موقف حركة الجهاد من جهود الوسطاء

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة عربية، صباح اليوم الأحد، موقف حركة الجهاد الإسلامي من جهود الوسطاء لا سيما المصريين التي تسعى إلى وقف إطلاق نار بين القطاع والاحتلال الإسرائيلي.ووفق قناة (الميادين) نقلًا عن مصادر فلسطينية، فإن "حركة الجهاد اتخذت قراراً بعدم التعاطي مع أي جهود وساطة إلا بعد الثأر من العدوان والاغتيالات".كما وقال مصدر من حركة الجهاد لقناة (الجزيرة): "تلقينا اتصالات عديدة بشأن إنهاء العدوان لكن حتى الآن لم يتبلور شيء".هذا ومنذ أول أمس، والاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة من الاغتيالات لقياديين بارزين في حركة الجهاد، وهم: تيسير الجعبري قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس، وقائد لواء الجنوب خالد منصور، وزياد المدلل نجل القيادي في الحركة أحمد المدلل.ومع دخولنا اليوم الثالث للعدوان الإسرائيلي، أعلنت وزارة الصحة بغزة، حصيلة الشهداء عقب استمرار القصف على القطاع وهي 29 شهيدًا، و253 إصابة.