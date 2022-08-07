وصف اغتيال منصور بـ "الإنجاز".. لابيد: ستستمر العملية العسكرية طالما اقتضت الضرورة ذلك

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر الأحد، استشهاد القيادي البارز، خالد منصور، عضو المجلس العسكري وقائد اللواء الجنوبي في السرايا، بغارة استهدفت منزلاً في مدينة رفح.





ويعد منصور، من أبرز قيادات سرايا القدس في قطاع غزة، والمطلوب رقم (2) لإسرائيل، بعد محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

ووصف لابيد عملية الاغتيال بـ "إنجاز غير عادي وجهد عملي ومنظم"، وفق تعبيره.