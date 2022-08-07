وصف اغتيال منصور بـ "الإنجاز".. لابيد: ستستمر العملية العسكرية طالما اقتضت الضرورة ذلك
علّق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، على اغتيال القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، خالد منصور.
وقال لابيد: "بموافقة المستوى السياسي، اغتال الجيش بالتعاون مع (شاباك) وأجهزة الأمن أمس القيادي البارز في حركة الجهاد خالد منصور".
وأضاف: يواصل الجيش مهاجمته لأهداف ونشطاء وإحباط فرق الإطلاق - ستستمر العملية العسكرية طالما اقتضت الضرورة ذلك.
ووصف لابيد عملية الاغتيال بـ "إنجاز غير عادي وجهد عملي ومنظم"، وفق تعبيره.
وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر الأحد، استشهاد القيادي البارز، خالد منصور، عضو المجلس العسكري وقائد اللواء الجنوبي في السرايا، بغارة استهدفت منزلاً في مدينة رفح.
ويعد منصور، من أبرز قيادات سرايا القدس في قطاع غزة، والمطلوب رقم (2) لإسرائيل، بعد محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.
التعليقات