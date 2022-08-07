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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 21 موطناً في مناطق متفرقة من الضفة

قوات الاحتلال تعتقل 21 موطناً في مناطق متفرقة من الضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 21 مواطنا بعد مداهمتها عدة مناطق بالضفة الغربية.

في مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال: سيد محمد صبيح، وأحمد حسين موسى أبو رمدان، وعدّال حسين موسى أبو رمدان من بلدة الخضر، وإبراهيم خالد حسان، ورياض إبراهيم علي أبو عاهور من منطقة هندازة، ومحمد عماد الكار، واياد نادر سليمان طقاطقة، ومحمد حسين على ديرية، اثناء عبورهم على حاجز الكونتينر العسكري شرق بيت لحم، وجميعهم من بلدة بيت فجار.

‫ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: الأسير المحرر صهيب مرعي (24 عاما)، وأحمد أبو كباش من مخيم طولكرم، والأسير المحرر زيد ماهر أشقر (25 عاما) من بلدة صيدا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عدي ومحمد سعدي رواش بعد أن داهمت منزليهما في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الطالبة الجامعية دينا نايف جرادات (22 عاما) من حي المراح، والأسيرين المحررين بسام ذياب من بلدة كفر راعي، ونصر عمور من بلدة عنزة.

كما اعتقل الاحتلال الشاب فارس حامد دراغمة من خربة الحديدية بالأغوار الشمالية أثناء تواجده عند أحد المواطنين في المنطقة.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين من مخيم الفوار، وهم: طارق بسام أبو حماد، وصلاح عبد العزيز مغالسة، وسراج إسحاق أبو هشهش، ومصطفى باسم أبو كرفة.

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