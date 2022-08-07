الديمقراطية: نؤكد أن جرائم الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة النضال والمقاومة





رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، كوكبة من الشهداء، وفي مقدمتهم قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي خالد منصور وثلة من رفاقه، الذين اغتالتهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي في جريمة إسرائيلية نكراء.وقالت الجبهة في بيان صدر عنها اليوم الأحد: "نعزي أنفسنا، ونعزي حركة الجها الإسلامي وأمينها العام زياد النخالة (أبو طارق) باستشهاد القائد خالد منصور.وأكدت الجبهة أن جرائم الاحتلال المتواصلة لن ترهب شعبنا، ولن تثنيه عن مواصلة نضاله وتضحياته ومقاومته بكل الأشكال والأساليب الكفاحية، دفاعاً عن نفسه، وعن قدسه وكرامته وحقوقه الوطنية على طريق كنس الاحتلال وقطعان مستوطنيه والفوزبالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.