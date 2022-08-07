كتائب الناصر صلاح الدين تنعى القيادي خالد منصور

نعت كتائب الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية الشهيد خالد منصور، عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس، وإخوانه الشهداء من قادة سرايا القدس وأبناء شعبنا، الذين اُستشهدوا إثر قصف إسرائيلي في رفح.



وأكدت كتائب الناصر صلاح الدين أن دماء شهداء شعبنا "لن تذهب هدراً والعدو الصهيوني سيدفع الثمن على هذه المجازر البشعة".





وتابعت: "نؤكد لشعبنا أن المقاومة الفلسطينية في غياب واستشهاد قادتها تزيد قوة وإصراراً على المضي قدماً في نهج المقاومة والتحرير ".





رام الله - دنيا الوطن