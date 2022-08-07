رضوان: اغتيال القيادي منصور لن يكسر شوكة المقاومة ولن يوقف مسيرتها





وشدد على أن "المقاومة ستدافع عن أبناء شعبها ومقدساتها مهما كلفها من ثمن وتخوض هذه المعركة من خلال غرفة العمليات المشتركة ووحدة الساحات وسيجر المجرم لابيد وقادة الاحتلال ذيول الخزي والعار".



رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، إن اغتيال الاحتلال للقيادي في سرايا القدس خالد منصور ورفاقه "لن يكسر شوكة المقاومة ولن يوقف مسيرتها والقائد يخلفه 1000 قائد".وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "ارتكاب الاحتلال لمجزرتي جباليا ورفح بحق المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن سيكون لعنة عليه"، مشيراً إلى أن "على الاحتلال أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائمه".وقال رضوان: "إن صمت المجتمع الدولي وتطبيع بعض الأنظمة ودعم الإدارة الأمريكية شجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا".