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شؤون فلسطينية

شاهد: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

شاهد: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الاقتحامات بدأت بمجموعة تضم 50 مستوطنا، ادوا طقوسا تلمودية وجولات استفزازية، في باحات المسجد.

وأضافت أن شرطة الاحتلال أغلقت طرقا رئيسية مؤدية للبلدة القديمة بالقدس المحتلة ومنعت الشبان من دخول المسجد الأقصى المبارك.

وتأتي هذه الاقتحامات تلبية لدعوات ما تسمى جماعات الهيكل" المزعوم الاستيطانية، بزعم إحياء ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".


 













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