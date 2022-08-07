جيش الاحتلال: 580 صاروخاً أطلقت من غزة منذ الجمعة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، إن 580 صاروخاً أطلق من قطاع غزة، منذ بدء العملية العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي، الجمعة الماضي.





من جهتها، توعدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، بالانتقام ودك مستوطنات الاحتلال بالصواريخ، بعد اغتيال القيادي العسكري البارز فيها، خالد منصور، برفقة إثنين من مساعديه: زياد المدلل ورأفت الزاملي في غارة على مدينة رفح.





وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 32 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي، من بينهم ستة أطفال و215 إصابة.







رام الله - دنيا الوطن