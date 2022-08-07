في اليوم الثالث للعدوان.. ارتفاع عدد الشهداء إلى 29 بينهم ستة أطفال

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع إلى 29 شهيداً، منهم ستة أطفال، وأربع سيدات و253 إصابة بجراح مختلفة.



ويدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الثالث على التوالي، والذي بدأ باغتيال الاحتلال الإسرائيلي لتيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.



هذا وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم، استشهاد القيادي البارز، خالد منصور، عضو المجلس العسكري وقائد اللواء الجنوبي في السرايا، بغارة استهدفت منزلاً في مدينة رفح.



ويعد منصور، من أبرز قيادات سرايا القدس في قطاع غزة، والمطلوب رقم (2) لإسرائيل، بعد محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.



كما استشهد في الغارة، القائد في سرايا القدس، زياد المدلل، نجل القيادي بحركة الجهاد، أحمد المدلل، ورأفت الزاملي، قائد الوحدة الصاروخية لسرايا القدس في رفح، واللذان كانا برفقة منصور في ذات المنزل.



رام الله - دنيا الوطن