جبهة النضال تدعو المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة



كما طالبت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والشعوب العربية بوقف سياسة التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني و بالتحرك السريع لوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني.







وطالبت الجبهة المجتمع الدولي الضغط على حكومة الإحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان المستمر على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين .