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شؤون فلسطينية

جبهة النضال تدعو المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة

جبهة النضال تدعو المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن العدوان الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وأستهدافة للمدنين العزل والأبرياء والمنشأت المدنية والمنازل السكنية وسياسة أغلاق المعابر ومنع دخول السولار لمحطة توليد الكهرباء والأدوية للمستشفيات
جريمة حرب لابد وأن تكون على أجندة محكمة الجنايات الدولية لتقديم قادة الأحتلال لمحاكمتهم على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني.

وطالبت الجبهة المجتمع الدولي الضغط على حكومة الإحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان المستمر على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين .

كما طالبت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والشعوب العربية بوقف سياسة التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني و بالتحرك السريع لوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني.

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