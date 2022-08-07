حماس تنعى القيادي البارز بسرايا القدس خالد منصور

واستشهد سبعة فلسطينيين، من بينهم القيادي البارز خالد منصور، والقائدين في سرايا القدس: زياد المدلل ورأفت الزاملي، وأربعة مدنيين من بينهم طفل وسيدتين في غارة إسرائيلية على منزل في مدينة رفح.





وأضافت، أن دماء الشهداء "لن تزيد مقاومتنا إلا عزيمة وإصرارا على المضي حتى تحرير المسجد الأقصى المبارك، وتحقيق آمال شعبنا في التحرير والعودة".