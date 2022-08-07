مباشر | المستوطنون يواصلون اقتحام المسجد الأقصى المبارك

شؤون فلسطينية

حماس تنعى القيادي البارز بسرايا القدس خالد منصور

حماس تنعى القيادي البارز بسرايا القدس خالد منصور
نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، القائد خالد منصور، قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الذي استشهد بغارة إسرائيلية في مدينة رفح.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "إن شعبنا الفلسطيني إذ يودع اليوم ثلة من القادة والمجاهدين الذين انضموا إلى قافلة الشهادة والفخار، فإننا نؤكد أن دماءهم ستظل نورا لمواكب المجاهدين من أبناء شعبنا، ولعنة تطارد العدو الصهيوني الغادر".

وأضافت، أن دماء الشهداء "لن تزيد مقاومتنا إلا عزيمة وإصرارا على المضي حتى تحرير المسجد الأقصى المبارك، وتحقيق آمال شعبنا في التحرير والعودة".

واستشهد سبعة فلسطينيين، من بينهم القيادي البارز خالد منصور، والقائدين في سرايا القدس: زياد المدلل ورأفت الزاملي، وأربعة مدنيين من بينهم طفل وسيدتين في غارة إسرائيلية على منزل في مدينة رفح.


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