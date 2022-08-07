سرايا القدس: "لن ينقضي النهار إلا وقد رأى شعبنا ما تطمئن به نفسه"

رام الله - دنيا الوطننعت حركة الجهاد الإسلامي، وذراعها العسكري، سرايا القدس، شهداء الغارة الإسرائيلية، التي استهدفت مخيم الشعوت في مدينة رفح وأدت إلى استشهاد القيادي البارز في السرايا، خالد منصور.وقالت الحركة، في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "إننا نؤكد على أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً، وإن المجاهدين لن يدعوا هذه الدماء تجف قبل أن يدكوا بصواريخهم مستوطنات العدو ويذيقوه بأسهم، ويجعلوه يتجرع مرارة الندامة على ما اقترفت يداه من إرهاب وقتل للأبرياء واستباحة للأرض والدماء".وأضافت: "إن دماء القائد خالد منصور ستشعل معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض اليوم لاقتحامات المستوطنين، وسيكون إخوة القائد خالد منصور ورفاق دربه في طليعة من يقومون بالواجب المقدس والذود عن المرابطين والمرابطات في الأقصى وساحاته الشريفة".وتابعت: "إن شمس هذا النهار التي تشرق على فلسطين، ستشهد على جهادنا وثباتنا وعزيمتنا التي لا تلين، وبحول الله تعالى وبقوته لن ينقضي النهار إلا وقد رأى شعبنا ما تطمئن به نفسه وتقر به عينه".واستشهد سبعة فلسطينيين، من بينهم القيادي البارز خالد منصور، والقائدين في سرايا القدس: زياد المدلل ورأفت الزاملي، وأربعة مدنيين من بينهم طفل وسيدتين في غارة إسرائيلية على منزل في مدينة رفح.