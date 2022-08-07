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شؤون فلسطينية

فلسطيني يهدم منزله لإنقاذ الضحايا تحت أنقاض منزل مجاور دمره الاحتلال في رفح

فلسطيني يهدم منزله لإنقاذ الضحايا تحت أنقاض منزل مجاور دمره الاحتلال في رفح
رام الله - دنيا الوطن
"فديت بيتي عشان ينقذوا أرواحهم" بهذه الكلمات، بدأ الشاب أشرف القيسي، حديثه للصحفيين وهو ينظر إلى ركام بيته المتواضع، الذي وافق على هدمه لإدخال آليات لرفع أنقاض منزل مجاور دمرته طائرات الاحتلال.

ويعمل الشاب القيسي، الذي يقطن مخيم الشعوت، في مهنة بيع حلوى (العوجا)، ويعيش ظروف مادية صعبة، إلا أن ذلك لم يمنعه من الموافقة على هدم بيته، مؤكداً أن ما يهمه هو إنقاذ المصابين.

وعانت طواقم الإنقاذ من صعوبة في إنقاذ المصابين تحت الأنقاض مستخدمة الحفر اليدوي لساعات لعدم تمكنها من إدخال الآليات لضيق شوارع المخيم، قبل أن تعرض على المواطن القيسي هدم بيته وهو الأمر الذي وافق عليه على الفور.

ودمرت طائرات الاحتلال منزلاً في مخيم الشعوت المكتظ بالسكان، ما أدى إلى استشهاد سبعة فلسطينيين، من بينهم طفل وسيدتين، بحسب بيانات رسمية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على قطاع غزة، منذ مساء الجمعة الماضي، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 24 فلسطينياً وإصابة أكثر من 200 آخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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