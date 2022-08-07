شؤون فلسطينية

من هو الشهيد خالد منصور ؟

من هو الشهيد خالد منصور ؟
الشهيدان خالد منصور وتيسير الجعبري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فجر اليوم الأحد عن استشهاد عضو المجلس العسكري وقائد اللواء الجنوبي في سرايا القدس خالد منصور، عقب انتشال جثمانه من تحت أنقاض منزل استهدفته طائرات الاحتلال في رفح.

وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أعلن مساء السبت، عن اغتيال القيادي في منصور بغارة في مدينة رفح قبل أن يتم تأكيد الخبر.

من هو الشهيد خالد منصور:

تعتبره إسرائيل المطلوب رقم 2 لها بعد القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.

إلتحق بالذراع العسكري للجهاد الاسلامي عام 1988.

يعتبر العقل المدبر للعمليات الاستشهادية في خلال انتفاضة الاقصى.

نجا من محاولات اغتيال متكررة اخطرها عام 2014.

يشغل منصب قائد لواء المنطقة الجنوبية، وهو أحد أعضاء المجلس العسكري لسرايا القدس.

عام 2019 اتهمه رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن قتل ٣ مستوطنين في قصف صاروخي على عسقلان وتوعده بالاغتيال.

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