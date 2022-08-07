عاجل

  • إصابات في غارة استهدفت منزلاً لعائلة ثابت شرق مدينة رفح

  • إطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال خلال انسحابها من حي المساكن الشعبية شرق نابلس.

  • الاحتلال يعتقل الشابة ترسيان جرادات من منزلها في جنين

شؤون فلسطينية

مساعدات طبية عاجلة من الكويت لغزة

مساعدات طبية عاجلة من الكويت لغزة
الهلال الاحمر الكويتي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس السبت، تقديمها مساعدات طبية عاجلة الى مستشفيات قطاع غزة التي تواجه نقصا حادا في الادوية والمعدات الطبية نتيجة العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس، لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه تم اجراء الاتصالات والتنسيق مع المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري رامي الناظر لإدخال المساعدات الطبية عبر معبر رفح خلال الايام المقبلة.

وأضافت البرجس أنه تم التواصل ايضا مع الهلال الاحمر الفلسطيني للاطلاع على الاحتياجات الطبية والاغاثية بشكل عاجلـ مشيرة الى أن الجمعية تسخر امكاناتها لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتخفيف من معاناته نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وذكرت أن المساعدات تهدف الى تأمين احتياجات المستشفيات في القطاع لعلاج الجرحى في إطار العمل الإنساني الذي تنتهجه جمعية الهلال الأحمر الكويتي في إغاثة الشعوب المنكوبة في مختلف دول العالم.

ودعت البرجس المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية لتحمل المسؤولية المشتركة في إغاثة الشعب الفلسطيني لافتة الى أن الكويت تتابع بقلق شديد التداعيات الناتجة عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يواجه ظروفا إنسانية أقل ما توصف بأنها مأساوية.

وأكدت أن الهلال الاحمر الكويتي سيقوم بعمل الكثير من المبادرات والجهود من أجل دعم المتضررين جراء ما خلفه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة بالتعاون مع الجمعيات الوطنية والمنظمات الانسانية الدولية.

أخبار ذات صلة

من هو الشهيد خالد منصور ؟

من هو الشهيد خالد منصور ؟

(محدث): انتشال جثامين أربعة شهداء من المنزل المدمر برفح

(محدث): انتشال جثامين أربعة شهداء من المنزل المدمر برفح

&#34;داخلية&#34; غزة: قوات كبيرة تعمل للبحث عن المفقودين تحت أنقاض منزل رفح

"داخلية" غزة: قوات كبيرة تعمل للبحث عن المفقودين تحت أنقاض منزل رفح

(حرية) يحذر من عواقب السماح للمتطرفين باقتحام الأقصى

(حرية) يحذر من عواقب السماح للمتطرفين باقتحام الأقصى

مانويل مسلم: طالما بقي الاحتلال فالحرب مفتوحة

مانويل مسلم: طالما بقي الاحتلال فالحرب مفتوحة

الجبهة العربية: استهداف الأطفال والمنازل والسماح باقتحامات الأقصى تصعيد خطير

الجبهة العربية: استهداف الأطفال والمنازل والسماح باقتحامات الأقصى تصعيد خطير

غزة: مدير الخدمات الطبية العسكرية يناشد الأطباء (المستنكفين) بالعودة لعملهم

غزة: مدير الخدمات الطبية العسكرية يناشد الأطباء (المستنكفين) بالعودة لعملهم

هنية يهاتف مصر وقطر والأمم المتحدة لبحث العدوان الإسرائيلي

هنية يهاتف مصر وقطر والأمم المتحدة لبحث العدوان الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مساعدات طبية عاجلة من الكويت لغزة

مساعدات طبية عاجلة من الكويت لغزة

(حرية) يحذر من عواقب السماح للمتطرفين باقتحام الأقصى

(حرية) يحذر من عواقب السماح للمتطرفين باقتحام الأقصى

مانويل مسلم: طالما بقي الاحتلال فالحرب مفتوحة

مانويل مسلم: طالما بقي الاحتلال فالحرب مفتوحة

الجبهة العربية: استهداف الأطفال والمنازل والسماح باقتحامات الأقصى تصعيد خطير

الجبهة العربية: استهداف الأطفال والمنازل والسماح باقتحامات الأقصى تصعيد خطير

غزة: مدير الخدمات الطبية العسكرية يناشد الأطباء (المستنكفين) بالعودة لعملهم

غزة: مدير الخدمات الطبية العسكرية يناشد الأطباء (المستنكفين) بالعودة لعملهم

بالصور: شهيدان وأكثر من أربعين إصابة في غارة إسرائيلية على مدينة رفح

بالصور: شهيدان وأكثر من أربعين إصابة في غارة إسرائيلية على مدينة رفح

خمسة شهداء بينهم أطفال جرّاء قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

خمسة شهداء بينهم أطفال جرّاء قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

حماس: ندعو شعبنا في الضفة والمرابطين في القدس وأهل الثبات في الداخل المحتل إلى

حماس: ندعو شعبنا في الضفة والمرابطين في القدس وأهل الثبات في الداخل المحتل إلى

منوعات

صور: تجاوزت الـ 75..نادية الجندي في إطلالة شبابية جريئة

صور: تجاوزت الـ 75..نادية الجندي في إطلالة شبابية جريئة

نجلاء بدر في تصريحات صادمة عن السباحة بالملابس المحتشمة

نجلاء بدر في تصريحات صادمة عن السباحة بالملابس المحتشمة

حورية فرغلي : لهذا السبب أتعاطف مع قاتل نيرة أشرف

حورية فرغلي : لهذا السبب أتعاطف مع قاتل نيرة أشرف

ما حقيقة تعرّض تامر حسني لإصابة خطيرة في حادث سير؟

ما حقيقة تعرّض تامر حسني لإصابة خطيرة في حادث سير؟

اتفاق مؤقت بين شاكيرا وبيكيه حول حضانة أبنائهما..وهذه التفاصيل

اتفاق مؤقت بين شاكيرا وبيكيه حول حضانة أبنائهما..وهذه التفاصيل

هل طرد محمد فؤاد مطرب المهرجانات حمو بيكا من حفله في الساحل الشمالي؟

هل طرد محمد فؤاد مطرب المهرجانات حمو بيكا من حفله في الساحل الشمالي؟

نسرين طافش تحدث ضجة في أحدث ظهور مع زوجها

نسرين طافش تحدث ضجة في أحدث ظهور مع زوجها

تزوجت في سن صغيرة..آمال ماهر تكشف عن عمر ابنها

تزوجت في سن صغيرة..آمال ماهر تكشف عن عمر ابنها

أول تعليق من آيتن عامر بعد طلاقها

أول تعليق من آيتن عامر بعد طلاقها

صور وفيديو: ميريام فارس تفاجئ الجمهور في دبي بإطلالة جريئة

صور وفيديو: ميريام فارس تفاجئ الجمهور في دبي بإطلالة جريئة

عربي

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

العراق: &#34;الإطار التنسيقي&#34; يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

العراق: "الإطار التنسيقي" يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان