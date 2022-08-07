مباشر | الدفاع المدني يعلن انتشال جثماني شهيدة وابنها من تحت الأنقاض في رفح

شؤون فلسطينية

"داخلية" غزة: قوات كبيرة تعمل للبحث عن المفقودين تحت أنقاض منزل رفح

"داخلية" غزة: قوات كبيرة تعمل للبحث عن المفقودين تحت أنقاض منزل رفح
جانب من أعمال الإنقاذ
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية في غزة إن قوات كبيرة من الدفاع المدني والشرطة والخدمات الطبية العسكرية، تساندها طواقم بلدية رفح ووزارة الأشغال، تعمل من أجل إخلاء العديد من المفقودين من تحت الأنقاض، جراء القصف الإسرائيلي لأحد المنازل في رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح الناطق باسم الوزارة إياد البزم إن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات في التعامل الميداني؛ بسبب اكتظاظ المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف.

وبين أنه تم استخدام معدات وآليات ثقيلة كي تتمكن فرق الإنقاذ من شق طريق يوصلها للمنزل المستهدف تمهيداً لإزالة الأنقاض والوصول للمفقودين.

 

 

 

أخبار ذات صلة

انتشال جثامين ثلاثة شهداء من المنزل المدمر برفح

انتشال جثامين ثلاثة شهداء من المنزل المدمر برفح

(حرية) يحذر من عواقب السماح للمتطرفين باقتحام الأقصى

(حرية) يحذر من عواقب السماح للمتطرفين باقتحام الأقصى

مانويل مسلم: طالما بقي الاحتلال فالحرب مفتوحة

مانويل مسلم: طالما بقي الاحتلال فالحرب مفتوحة

الجبهة العربية: استهداف الأطفال والمنازل والسماح باقتحامات الأقصى تصعيد خطير

الجبهة العربية: استهداف الأطفال والمنازل والسماح باقتحامات الأقصى تصعيد خطير

غزة: مدير الخدمات الطبية العسكرية يناشد الأطباء (المستنكفين) بالعودة لعملهم

غزة: مدير الخدمات الطبية العسكرية يناشد الأطباء (المستنكفين) بالعودة لعملهم

هنية يهاتف مصر وقطر والأمم المتحدة لبحث العدوان الإسرائيلي

هنية يهاتف مصر وقطر والأمم المتحدة لبحث العدوان الإسرائيلي

شاهد: مسيرات لعشرات المستوطنين نحو المسجد الأقصى

شاهد: مسيرات لعشرات المستوطنين نحو المسجد الأقصى

مجلس الأمن يجتمع الاثنين لبحث العدوان على غزة

مجلس الأمن يجتمع الاثنين لبحث العدوان على غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(حرية) يحذر من عواقب السماح للمتطرفين باقتحام الأقصى

(حرية) يحذر من عواقب السماح للمتطرفين باقتحام الأقصى

مانويل مسلم: طالما بقي الاحتلال فالحرب مفتوحة

مانويل مسلم: طالما بقي الاحتلال فالحرب مفتوحة

الجبهة العربية: استهداف الأطفال والمنازل والسماح باقتحامات الأقصى تصعيد خطير

الجبهة العربية: استهداف الأطفال والمنازل والسماح باقتحامات الأقصى تصعيد خطير

غزة: مدير الخدمات الطبية العسكرية يناشد الأطباء (المستنكفين) بالعودة لعملهم

غزة: مدير الخدمات الطبية العسكرية يناشد الأطباء (المستنكفين) بالعودة لعملهم

خمسة شهداء بينهم أطفال جرّاء قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

خمسة شهداء بينهم أطفال جرّاء قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

حماس: ندعو شعبنا في الضفة والمرابطين في القدس وأهل الثبات في الداخل المحتل إلى

حماس: ندعو شعبنا في الضفة والمرابطين في القدس وأهل الثبات في الداخل المحتل إلى

سلطة النقد تعلن تعطيل عمل البنوك في قطاع غزة

سلطة النقد تعلن تعطيل عمل البنوك في قطاع غزة

&#34;التعليم&#34; بغزة تصدر توضيحاً حول عملها مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع

"التعليم" بغزة تصدر توضيحاً حول عملها مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع

منوعات

صور: تجاوزت الـ 75..نادية الجندي في إطلالة شبابية جريئة

صور: تجاوزت الـ 75..نادية الجندي في إطلالة شبابية جريئة

نجلاء بدر في تصريحات صادمة عن السباحة بالملابس المحتشمة

نجلاء بدر في تصريحات صادمة عن السباحة بالملابس المحتشمة

حورية فرغلي : لهذا السبب أتعاطف مع قاتل نيرة أشرف

حورية فرغلي : لهذا السبب أتعاطف مع قاتل نيرة أشرف

ما حقيقة تعرّض تامر حسني لإصابة خطيرة في حادث سير؟

ما حقيقة تعرّض تامر حسني لإصابة خطيرة في حادث سير؟

اتفاق مؤقت بين شاكيرا وبيكيه حول حضانة أبنائهما..وهذه التفاصيل

اتفاق مؤقت بين شاكيرا وبيكيه حول حضانة أبنائهما..وهذه التفاصيل

هل طرد محمد فؤاد مطرب المهرجانات حمو بيكا من حفله في الساحل الشمالي؟

هل طرد محمد فؤاد مطرب المهرجانات حمو بيكا من حفله في الساحل الشمالي؟

نسرين طافش تحدث ضجة في أحدث ظهور مع زوجها

نسرين طافش تحدث ضجة في أحدث ظهور مع زوجها

تزوجت في سن صغيرة..آمال ماهر تكشف عن عمر ابنها

تزوجت في سن صغيرة..آمال ماهر تكشف عن عمر ابنها

أول تعليق من آيتن عامر بعد طلاقها

أول تعليق من آيتن عامر بعد طلاقها

صور وفيديو: ميريام فارس تفاجئ الجمهور في دبي بإطلالة جريئة

صور وفيديو: ميريام فارس تفاجئ الجمهور في دبي بإطلالة جريئة

عربي

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

العراق: &#34;الإطار التنسيقي&#34; يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

العراق: "الإطار التنسيقي" يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان