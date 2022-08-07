(حرية) يحذر من عواقب السماح للمتطرفين باقتحام الأقصى

رام الله - دنيا الوطنحذر تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) من قرار حكومة الاحتلال بالسماح للمتطرفين لاقتحام ساحات المسجد الأقصى اليوم الأحد بمناسبة ما يطلقون عليه "عيد العرش" ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم بحق قطاع غزة المحاصر وارتكابه المجازر بحق الأطفال والمدنيين العزل .واعتبر الباحث والناشط الحقوقي في التجمع محمد القدرة أن هذه القرارات هي عمل اجرامي متطرف وان أي محاولة لاقتحام المسجد الأقصى من قبل المتطرفين والمستوطنين والتضيق على المصلين يعتبر تصعيد خطير ويشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية الأماكن المقدسة ودور العبادة.كما حذر من أن هذه الاقتحامات ستعمل على استفزاز للمواطنين الفلسطينيين والمسلمين في العالم وتعمل على إثارة الاضطرابات وأعمال العنف داخل الأراضي المحتلة، والإضرار بالسلم والاستقرار في المنطقة وسيكون فتيل لقنبلة موقوته خاصة من خلال تزامن هذه الاقتحامات مع الأفعال الإجرامية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.وأضاف القدرة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتستر خلف الجماعات الدينية المتطرفة وجماعات المستوطنين من خلال تحريضهم وتأمين الحماية لأنشطهم العنصرية وتسلّطهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم مما يشكل استمراراً لسياسة تهويد المدينة المقدسة، وامتداد لمساعي التطهير العرقي، الأمر الذي يؤكد فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي نظام "أبارتهايد" ضد الفلسطينيين. وهي ممارسات متصاعدة تأتي في إطار إنكار هوية الفلسطينيين، وتنطوي على تعصّبٍ ديني.وأكد القدرة أن جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير والقرارات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير واقع مدينة القدس المحتلة يعتريها البطلان وإن قُصور المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حازم تجاه ما يحدث في القدس المحتلة والاعتداءات على قطاع غزة يشّجع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على ارتكاب المزيد من الانتهاك لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يقع على عاتق المجتمع الدولي العمل الجاد لضمان حرية العبادة وحرمة المقدسات في مدينة القدس بما في ذلك مراقبة أعمال وكفاءة المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد .كما حذر القدرة من خطورة ما قامت به الحكومة الإسرائيلية بسماحها باقتحام المسجد الأقصى من مجموعات المستوطنين، والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، وأكد أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى انفجار الوضع في المنطقة بصورة يصعب توقعها أو السيطرة عليها مطالبا المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة بحق الأماكن المقدسة ودور العبادة وكذلك الدول السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات بحق دور العبادة والأماكن المقدسة والعمل على محاسبة دولة الاحتلال على مخالفتها لأحكام هذه الاتفاقية.ودعا القدرة إلى تحركات دولية وعربية سياسية وديبلوماسية وقانونية لتشكيل حائط ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القدس وقطاع غزة، بما يشمل دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لاجتماعات عاجلة واستثنائية لبلورة مواقف موحدة ضد مخططات وجرائم الاحتلال وضرورة تفعيل دور الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط في الضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخططها للمساس بالمسجد الأقصى .