مباشر | الدفاع المدني يعلن انتشال جثماني شهيدة وابنها من تحت الأنقاض في رفح

شؤون فلسطينية

(حرية) يحذر من عواقب السماح للمتطرفين باقتحام الأقصى

(حرية) يحذر من عواقب السماح للمتطرفين باقتحام الأقصى
اقتحام الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
حذر تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) من قرار حكومة الاحتلال بالسماح للمتطرفين لاقتحام ساحات المسجد الأقصى اليوم الأحد بمناسبة ما يطلقون عليه "عيد العرش" ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم بحق قطاع غزة المحاصر وارتكابه المجازر بحق الأطفال والمدنيين العزل .

واعتبر الباحث والناشط الحقوقي في التجمع محمد القدرة أن هذه القرارات هي عمل اجرامي متطرف وان أي محاولة لاقتحام المسجد الأقصى من قبل المتطرفين والمستوطنين والتضيق على المصلين يعتبر تصعيد خطير ويشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية الأماكن المقدسة ودور العبادة.

كما حذر من أن هذه الاقتحامات ستعمل على استفزاز للمواطنين الفلسطينيين والمسلمين في العالم وتعمل على إثارة الاضطرابات وأعمال العنف داخل الأراضي المحتلة، والإضرار بالسلم والاستقرار في المنطقة وسيكون فتيل لقنبلة موقوته خاصة من خلال تزامن هذه الاقتحامات مع الأفعال الإجرامية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف القدرة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتستر خلف الجماعات الدينية المتطرفة وجماعات المستوطنين من خلال تحريضهم وتأمين الحماية لأنشطهم العنصرية وتسلّطهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم مما يشكل استمراراً لسياسة تهويد المدينة المقدسة، وامتداد لمساعي التطهير العرقي، الأمر الذي يؤكد فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي نظام "أبارتهايد" ضد الفلسطينيين. وهي ممارسات متصاعدة تأتي في إطار إنكار هوية الفلسطينيين، وتنطوي على تعصّبٍ ديني.

وأكد القدرة أن جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير والقرارات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير واقع مدينة القدس المحتلة يعتريها البطلان وإن قُصور المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حازم تجاه ما يحدث في القدس المحتلة والاعتداءات على قطاع غزة يشّجع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على ارتكاب المزيد من الانتهاك لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يقع على عاتق المجتمع الدولي العمل الجاد لضمان حرية العبادة وحرمة المقدسات في مدينة القدس بما في ذلك مراقبة أعمال وكفاءة المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد .

كما حذر القدرة من خطورة ما قامت به الحكومة الإسرائيلية بسماحها باقتحام المسجد الأقصى من مجموعات المستوطنين، والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، وأكد أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى انفجار الوضع في المنطقة بصورة يصعب توقعها أو السيطرة عليها مطالبا المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة بحق الأماكن المقدسة ودور العبادة وكذلك الدول السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات بحق دور العبادة والأماكن المقدسة والعمل على محاسبة دولة الاحتلال على مخالفتها لأحكام هذه الاتفاقية.

ودعا القدرة إلى تحركات دولية وعربية سياسية وديبلوماسية وقانونية لتشكيل حائط ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القدس وقطاع غزة، بما يشمل دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لاجتماعات عاجلة واستثنائية لبلورة مواقف موحدة ضد مخططات وجرائم الاحتلال وضرورة تفعيل دور الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط في الضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخططها للمساس بالمسجد الأقصى .

أخبار ذات صلة

انتشال جثامين ثلاثة شهداء من المنزل المدمر برفح

انتشال جثامين ثلاثة شهداء من المنزل المدمر برفح

&#34;داخلية&#34; غزة: قوات كبيرة تعمل للبحث عن المفقودين تحت أنقاض منزل رفح

"داخلية" غزة: قوات كبيرة تعمل للبحث عن المفقودين تحت أنقاض منزل رفح

مانويل مسلم: طالما بقي الاحتلال فالحرب مفتوحة

مانويل مسلم: طالما بقي الاحتلال فالحرب مفتوحة

الجبهة العربية: استهداف الأطفال والمنازل والسماح باقتحامات الأقصى تصعيد خطير

الجبهة العربية: استهداف الأطفال والمنازل والسماح باقتحامات الأقصى تصعيد خطير

غزة: مدير الخدمات الطبية العسكرية يناشد الأطباء (المستنكفين) بالعودة لعملهم

غزة: مدير الخدمات الطبية العسكرية يناشد الأطباء (المستنكفين) بالعودة لعملهم

هنية يهاتف مصر وقطر والأمم المتحدة لبحث العدوان الإسرائيلي

هنية يهاتف مصر وقطر والأمم المتحدة لبحث العدوان الإسرائيلي

شاهد: مسيرات لعشرات المستوطنين نحو المسجد الأقصى

شاهد: مسيرات لعشرات المستوطنين نحو المسجد الأقصى

مجلس الأمن يجتمع الاثنين لبحث العدوان على غزة

مجلس الأمن يجتمع الاثنين لبحث العدوان على غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(حرية) يحذر من عواقب السماح للمتطرفين باقتحام الأقصى

(حرية) يحذر من عواقب السماح للمتطرفين باقتحام الأقصى

مانويل مسلم: طالما بقي الاحتلال فالحرب مفتوحة

مانويل مسلم: طالما بقي الاحتلال فالحرب مفتوحة

الجبهة العربية: استهداف الأطفال والمنازل والسماح باقتحامات الأقصى تصعيد خطير

الجبهة العربية: استهداف الأطفال والمنازل والسماح باقتحامات الأقصى تصعيد خطير

غزة: مدير الخدمات الطبية العسكرية يناشد الأطباء (المستنكفين) بالعودة لعملهم

غزة: مدير الخدمات الطبية العسكرية يناشد الأطباء (المستنكفين) بالعودة لعملهم

خمسة شهداء بينهم أطفال جرّاء قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

خمسة شهداء بينهم أطفال جرّاء قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

حماس: ندعو شعبنا في الضفة والمرابطين في القدس وأهل الثبات في الداخل المحتل إلى

حماس: ندعو شعبنا في الضفة والمرابطين في القدس وأهل الثبات في الداخل المحتل إلى

سلطة النقد تعلن تعطيل عمل البنوك في قطاع غزة

سلطة النقد تعلن تعطيل عمل البنوك في قطاع غزة

&#34;التعليم&#34; بغزة تصدر توضيحاً حول عملها مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع

"التعليم" بغزة تصدر توضيحاً حول عملها مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع

منوعات

صور: تجاوزت الـ 75..نادية الجندي في إطلالة شبابية جريئة

صور: تجاوزت الـ 75..نادية الجندي في إطلالة شبابية جريئة

نجلاء بدر في تصريحات صادمة عن السباحة بالملابس المحتشمة

نجلاء بدر في تصريحات صادمة عن السباحة بالملابس المحتشمة

حورية فرغلي : لهذا السبب أتعاطف مع قاتل نيرة أشرف

حورية فرغلي : لهذا السبب أتعاطف مع قاتل نيرة أشرف

ما حقيقة تعرّض تامر حسني لإصابة خطيرة في حادث سير؟

ما حقيقة تعرّض تامر حسني لإصابة خطيرة في حادث سير؟

اتفاق مؤقت بين شاكيرا وبيكيه حول حضانة أبنائهما..وهذه التفاصيل

اتفاق مؤقت بين شاكيرا وبيكيه حول حضانة أبنائهما..وهذه التفاصيل

هل طرد محمد فؤاد مطرب المهرجانات حمو بيكا من حفله في الساحل الشمالي؟

هل طرد محمد فؤاد مطرب المهرجانات حمو بيكا من حفله في الساحل الشمالي؟

نسرين طافش تحدث ضجة في أحدث ظهور مع زوجها

نسرين طافش تحدث ضجة في أحدث ظهور مع زوجها

تزوجت في سن صغيرة..آمال ماهر تكشف عن عمر ابنها

تزوجت في سن صغيرة..آمال ماهر تكشف عن عمر ابنها

أول تعليق من آيتن عامر بعد طلاقها

أول تعليق من آيتن عامر بعد طلاقها

صور وفيديو: ميريام فارس تفاجئ الجمهور في دبي بإطلالة جريئة

صور وفيديو: ميريام فارس تفاجئ الجمهور في دبي بإطلالة جريئة

عربي

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

العراق: &#34;الإطار التنسيقي&#34; يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

العراق: "الإطار التنسيقي" يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان