مانويل مسلم: طالما بقي الاحتلال فالحرب مفتوحة

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو هيئة الدفاع عن المقدسات المسيحية والإسلامية الأب مانويل مسلم، أن غزة لا يجوز لها البتة أن تقاتل وحدها.وأضاف مسلم أن "الذي لا يشترك ولا يشارك في حربنا ضد إسرائيل، ليس فلسطينياً ولا يحق له أن يقف على أرض فلسطين".وتابع: "الحرب ليست مع الجهاد الإسلامي وحده كما يروج الاحتلال، فحربنا مع اليهود مستمرة منذ 3 آلاف عام، وهذه الحرب لن تنتهي إلا إذا انتهى احتلالهم للأرض والمقدسات".وشدد مسلم على أنه "من الضروري تحرير الأرض من النهر إلى البحر ومن رأس الناقورة لأم الرشراش، وطالما بقي الاحتلال فالحرب مفتوحة".