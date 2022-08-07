الجبهة العربية: استهداف الأطفال والمنازل والسماح باقتحامات الأقصى تصعيد خطير

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة العربية الفلسطينية إن استهداف الاحتلال لمنازل المواطنين وقصفها فوق رؤوس ساكنيها وتعمد إيقاعه عدد اكبر من الضحايا خصوصا من الأطفال يعكس مدى دموية هذا الاحتلال وفاشيته وإمعانه في ارتكاب جرائمه دون رادع من قانون أو أخلاق.وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها، أن الاحتلال الذي شن عدوانه على قطاع غزة ويرتكب فيها المجازر دون حسيب أو رادع، يسعى إلى جر المنطقة بأكملها إلى دوامة من العنف التي يتحمل هو وحده المسؤولية الكاملة عنها، موضحة أن التصعيد العسكري في قطاع غزة من ناحية وسماحه لقطعان مستوطنيه باقتحام المسجد الأقصى تصعيد خطير سيتصدى له شعبنا بكل ما أوتي من قوة ومهما بلغت التضحيات.وأهابت الجبهة بجماهير شعبنا في القدس والداخل ومن يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى إلى الرباط فيه والتصدي لاقتحامات المتطرفين الصهاينة والدفاع عن المسجد الأقصى.ودعت الجبهة المجتمع الدولي إلى التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين اللاأخلاقية والتنديد بجرائم الاحتلال ولجمه عن مواصلتها.