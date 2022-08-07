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شؤون فلسطينية

غزة: مدير الخدمات الطبية العسكرية يناشد الأطباء (المستنكفين) بالعودة لعملهم

غزة: مدير الخدمات الطبية العسكرية يناشد الأطباء (المستنكفين) بالعودة لعملهم
تصعيد بغزة
رام الله - دنيا الوطن
ناشد مدير عام الخدمات الطبية العسكرية في قطاع غزة محمد صالح، الأطباء الذين استنكفوا عن أداء واجبهم في الأسابيع الأخيرة إلى العودة لعملهم بشكل عاجل.

وطالب صالح في تصريح له فجر اليوم الأحد، الأطباء بالعودة لمساندة زملائهم في طواقم الخدمات الطبية وأداء واجبهم الإنساني والوطني، نظراً لحاجة المستشفيات في التعامل مع الأعداد الكبيرة من الإصابات نتيجة تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وازدياد أعداد الغارات في الساعات الأخيرة.

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