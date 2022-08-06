لابيد يقرر السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى بمن فيهم أعضاء (كنيست)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن رئيس وزراء الاحتلال، يائيير لابيد قرر السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى بمن فيهم أعضاء (كنيست).



وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن "الشرطة الإسرائيلية ستسمح بكل الفعاليات المقررة في القدس غدا بما فيها وصول اليهود للحرم القدسي".



في حين، وصل عشرات المستوطنين إلى باب العامود بالقدس المحتلة، مساء اليوم رافعين الأعلام الإسرائيلية مع بدء ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل".



وأعلنت شرطة الاحتلال، مساء اليوم، السماح للمستوطنين باقتحام واسع للمسجد الأقصى يومي السبت والأحد في ما تسمى ذكرى "خراب الهيكل"، والسماح لعضو (كنيست) إيتمار بن جبير، باقتحام الأقصى، في الوقت الذي تتواصل فيه الدعوات لشد الرحال للأقصى.



وقد عبّرت حركة (حماس)، خلال بيان صحفي، عن رفضها سماح الاحتلال للمتطرّفين اقتحام المسجد الأقصى غدا، مؤكدة أنّ الشعب الفلسطيني موحّد في التصدّي له، والدفاع عن أرضه ومقدساته.













رام الله - دنيا الوطن