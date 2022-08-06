استشهاد نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل في رفح

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم، استشهاد زياد المدلل نجل القيادي في الحركة أحمد المدلل، نتيجة استهداف منزل عائلته في مدينة رفح.وقد أعلنت المصادر الطبية، استشهاد مواطنيْن وإصابة أكثر من أربعين آخرين في استهداف طائرات الاحتلال لمنزل مكتظ بالسكان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وبحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة بغزة، فقد بلغ عدد الشهداء، 24 شهيد من بينهم 6 اطفال وسيدة ومسنة و 203 اصابة بجراح مختلفة.وقال الدفاع المدني خلال تصريح له، إن "طواقمنا تتعامل مع استهداف ثلاث منازل دون سابق إنذار في محافظة رفح، وتمكنت من انتشال شهيد وعدد من الإصابات حتى اللحظة، وجارٍ البحث عن مفقودين تحت الأنقاض".