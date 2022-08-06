الهندي: المزاعم الإسرائيلية عن استهداف القيادي في حركة الجهاد أحمد المدلل كاذبة

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الدائرة السياسية في الجهاد الإسلامي، محمد الهندي أن المزاعم الإسرائيلية عن استهداف القيادي في حركة الجهاد أحمد المدلل كاذبة.وقال الهندي في لقاء على قناة (الجزيرة مباشر)، إن "الحركة تعطي الأولوية الآن للميدان"، مشيراً إلى أنه ومن السابق لأوانه الحديث عن تهدئة.وأضاف إلى أن أولوية حركة الجهاد تثبيت معادلة أن كل فلسطين ساحة واحدة للمواجهة مع العدو الإسرائيلي.وكان جيش الاحتلال أعلن الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية باسم (الفجر الصادق) تستهدف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع، بدأها باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس، تيسير الجعبري.