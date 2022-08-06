بالصور: شهيدان وأكثر من أربعين إصابة في غارة إسرائيلية على مدينة رفح





وقال الدفاع المدني خلال تصريح له، إن "طواقمنا تتعامل مع استهداف ثلاث منازل دون سابق إنذار في محافظة رفح، وتمكنت من انتشال شهيد وعدد من الإصابات حتى اللحظة، وجارٍ البحث عن مفقودين تحت الأنقاض".



ويتواصل لليوم الثاني على التوالي، العدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة، وذلك بعد 15 شهراً من عدوان 2021 الذي استمر عشرة أيام.







وقال أدرعي في تصريحات له، إنه "وفي العملية النوعية والمشتركة للجيش والشاباك في منطقة رفح تم استهداف خالد منصور قائد المنطقة الجنوبية في حركة الجهاد الإسلامي وأحد أبرز قادتها".



بدوره أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول اغتيال القائد منصور.



وأفادت القناة الـ(12) الإسرائيلية، بأن (كابينت) بدأ الاجتماع الخاص لمناشقة آخر التطورات والأوضاع الأمنية بشأن العملية العسكرية على قطاع غزة.



وأعلن جيش الاحتلال الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية باسم (الفجر الصادق) تستهدف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.























وقال أدرعي في تصريحات له، إنه "وفي العملية النوعية والمشتركة للجيش والشاباك في منطقة رفح تم استهداف خالد منصور قائد المنطقة الجنوبية في حركة الجهاد الإسلامي وأحد أبرز قادتها".بدوره أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول اغتيال القائد منصور.وأفادت القناة الـ(12) الإسرائيلية، بأن (كابينت) بدأ الاجتماع الخاص لمناشقة آخر التطورات والأوضاع الأمنية بشأن العملية العسكرية على قطاع غزة.وأعلن جيش الاحتلال الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية باسم (الفجر الصادق) تستهدف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

في حين، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، اغتيال القيادي في سرايا القدس خالد منصور بغارة في مدينة رفح.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المصادر الطبية، مساء اليوم، استشهاد مواطنيْن وإصابة أكثر من أربعين آخرين في استهداف طائرات الاحتلال لمنزل مكتظ بالسكان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وبحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة بغزة، فقد بلغ عدد الشهداء، 24 شهيد من بينهم 6 اطفال وسيدة ومسنة و 203 اصابة بجراح مختلفة.