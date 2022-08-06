"الصحة" بغزة: 24 شهيداً و203 إصابة منذ بداية العدوان الإسرائيلي

































رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة في غزة حصيلة جديدة ومفصلة حول العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ مساء أمس الجمعة.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إن حصيلة الشهداء بلغت 24 شهيد من بينهم 6 اطفال وسيدة ومسنة و 215 اصابة بجراح مختلفة منهم 96 طفل و30 سيدة و12 مسنوكان جيش الاحتلال أعلن الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية باسم (الفجر الصادق) تستهدف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع، بدأها باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس، تيسير الجعبري.