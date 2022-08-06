جيش الاحتلال يزعم اغتيال القيادي في سرايا القدس خالد منصور بغارة في مدينة رفح



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريحات له، إنه وفي العملية النوعية والمشتركة للجيش والشاباك في منطقة رفح تم استهداف خالد منصور قائد المنطقة الجنوبية في حركة الجهاد الإسلامي وأحد أبرز قادتها.



بدوره أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول اغتيال القائد منصور.



وقال البطش في لقاء على قناة (الجزيرة) إنه لم يتم التأكد بعد من صحة خبر اغتيال القيادي خالد منصور"، مشيراً إلى أن الاحتلال هو المسؤول عن هذه الجولة من الصراع.



وأضاف البطش: استجبنا للجهود المصرية لكن حكومة لابيد أرادت مكسباً إنتخابياً من التصعيد.



وأوضح أنه يتم التعامل مع الوساطات بإيجابية مؤكداً أنه لا يوجد "لدينا أمام العدوان إلا الدفاع عن شعبنا"، خاصة مع ترسيخ وحدة الصف الفلسطيني لدى الفصائل.



رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، اغتيال القيادي في سرايا القدس خالد منصور بغارة في مدينة رفح.