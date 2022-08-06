خمسة شهداء بينهم أطفال جرّاء قصف إسرائيلي على مخيم جباليا





وأعلن جيش الاحتلال الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية باسم (الفجر الصادق) تستهدف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، استشهاد خمسة مواطنين بينهم أطفال، وإصابة عشرة آخرين بقصف اسرائيلي استهدف ساحة قرب مسجد الشهيد عماد عقل بمخيم جباليا، مساء اليوم.ويتواصل لليوم الثاني على التوالي، العدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة، وذلك بعد 15 شهراً من عدوان 2021 الذي استمر عشرة أيام.وأفادت القناة الـ(12) الإسرائيلية، بأن (كابينت) بدأ الاجتماع الخاص لمناشقة آخر التطورات والأوضاع الأمنية بشأن العملية العسكرية على قطاع غزة.