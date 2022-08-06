حماس: ندعو شعبنا في الضفة والمرابطين في القدس وأهل الثبات في الداخل المحتل إلى

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رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رفضها سماح الاحتلال للمتطرّفين اقتحام الأقصى، مشددة على وحدة الشعب الفلسطيني في التصدّي له والدفاع عن أرضه ومقدساته.

ودعت حماس في تصريح صحفي لها جماهير "شعبنا الفلسطيني في الضفة الأبيَّة" والمرابطين في القدس، وأهل الثبات في الداخل المحتل إلى شدّ الرّحال والرّباط ومواصلة الاعتكاف في المسجد الأقصى في هذه الأيام المباركة، تصدّياً لهذه الاقتحامات، وإفشالاً لأهدافها الخطيرة.

كما ودعت الأمة العربية والإسلامية، وقادة وشعوباً، إلى التحرّك العاجل للوقوف مع الشعب الفلسطيني بكلّ الوسائل، في معركة الدّفاع عن قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرَّسول الأمين، حتى تحقيق تطلعاته في التحرير والعودة.

وكانت قناة (كان) الإسرائيلية أعلنت أن الجيش الإسرائيلي يعزم و بالتزامن مع العملية العسكرية في غزةالسماح باقتحام المستوطنين للأقصى غداً.

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