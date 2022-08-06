أبو ظريفة: إعلان كوخافي توجيه ضربة مؤلمة للجهاد الإسلامي ينم عن التخبط والإرباك



ويتواصل لليوم الثاني على التوالي، العدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة، وذلك بعد 15 شهراً من عدوان 2021 الذي استمر عشرة أيام.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة: إن " تهديد رئيس أركان جيش الاحتلال بتوجيه ضربة قاتلة للجهاد دليل علي حالة الإرباك والتخبط والفشل التي مني بها".وأضاف أبو ظريفة في تصريح له: يأتي تصريح كوخافي نتيجة لسوء التقدير لعواقب عميلة الاغتيال الجبانة للقائد تيسير الجعبري و "عدوانة الغاشم" علي شعبنا.وأكد أن وحدة المقاومة وضرباتها المؤلمة للاحتلال هي التي افشلت ما كان يسعي لتحقيق من أهداف بفرض معادلات جديدة في المواجهة.