أبو ظريفة: إعلان كوخافي توجيه ضربة مؤلمة للجهاد الإسلامي ينم عن التخبط والإرباك
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة: إن " تهديد رئيس أركان جيش الاحتلال بتوجيه ضربة قاتلة للجهاد دليل علي حالة الإرباك والتخبط والفشل التي مني بها".
وأضاف أبو ظريفة في تصريح له: يأتي تصريح كوخافي نتيجة لسوء التقدير لعواقب عميلة الاغتيال الجبانة للقائد تيسير الجعبري و "عدوانة الغاشم" علي شعبنا.
وأكد أن وحدة المقاومة وضرباتها المؤلمة للاحتلال هي التي افشلت ما كان يسعي لتحقيق من أهداف بفرض معادلات جديدة في المواجهة.
ويتواصل لليوم الثاني على التوالي، العدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة، وذلك بعد 15 شهراً من عدوان 2021 الذي استمر عشرة أيام.
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