"التعليم" بغزة تصدر توضيحاً حول عملها مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع



وقالت الوزارة في بيان لها: "ستبدأ الوزارة في دوام الطوارئ لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بتصديق الشهادات والمنح يومياً في مبنى الوزارة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً".



ويتواصل لليوم الثاني على التوالي، العدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة، وذلك بعد 15 شهراً من عدوان 2021 الذي استمر عشرة أيام.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن استمرارها في تقديم خدماتها بالرغم من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.