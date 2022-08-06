المعابر والحدود بغزة توضح آلية التسجيل للسفر في ظل استمرار التصعيد على القطاع

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رام الله - دنيا الوطنأصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، تنويهاً للمواطنين حول عمل صالة التسجيل بمعبر رفح البري في ظل استمرار التصعيد على قطاع غزة.وقالت الهيئة العامة للمعابر في بيان لها: إنه "ونظراً لظروف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحرصاً على سلامة أبناء شعبنا، تنوّه الهيئة العامة للمعابر والحدود بأنه بإمكان المواطنين إجراء جميع المعاملات اللازمة للسفر عبر معبر رفح من خلال نافذة التسجيل الإلكتروني عبر الرابط ().وأضافت يتم التسجيل من خلال الرابط دون الحاجة للتوجه لصالة التسجيل في مجمع "أبو خضرة" بمدينة غزة، حيث ستكون الصالة مغلقة أمام المراجعين اعتباراً من صباح غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر.وكان جيش الاحتلال أعلن الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية باسم (الفجر الصادق) تستهدف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع، بدأها باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس، تيسير الجعبري.