شاهد: الإعلام الإسرائيلي ينشر مقطعاً يوثّق سقوط أحد الصواريخ على عسقلان



وقد أعلنت إسرائيل، أمس الجمعة، بدء عملية عسكرية تستهدف حركة الجهاد الإسلامي، في قطاع غزة، أطلقت عليها اسم "الفجر الصادق"، في حين تواصل سرايا القدس، وفصائل فلسطينية، إطلاق الصواريخ صوب المدن، والبلدات الإسرائيلية، ومنطقة غلاف غزة.



















رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، مقطع فيديو يوثّق سقوط أحد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة على مدينة عسقلان.وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه "حتى الآن أكثر من 400 صاروخ وقذيفة أُطلقت من قطاع غزة، تجاه إسرائيل".