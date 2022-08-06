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شؤون فلسطينية

كوخافي: حان الوقت لتوجيه ضربة قاتلة لحركة الجهاد الإسلامي

كوخافي: حان الوقت لتوجيه ضربة قاتلة لحركة الجهاد الإسلامي
أفيف كوخافي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مساء اليوم، إنه " حان الوقت لتوجيه ضربة قاتلة لحركة الجهاد الإسلامي".

وأضاف كوخافي، خلال تصريح له، "نحن في ذروة عملية تهدف في المقام الأول لحماية مواطني وسيادة إسرائيل".

وقد أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 15 شهيد بينهم طفلة (5 أعوام) وسيدة (23 عام) ومسنة (79 عام) و140 إصابة بجراح مختلفة.

ويتواصل لليوم الثاني على التوالي، العدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة، وذلك بعد 15 شهراً من عدوان 2021 الذي استمر عشرة أيام.

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