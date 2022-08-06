الداخلية بغزة تصدر توجيهات للمواطنين في ظل التصعيد المستمر على القطاع

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة إياد البزم أن قوات الاحتلال استخدمت في قصفها على القطاع قنابل عدة بالإضافة بينها قذائف المدفعية.ودعا البزم المواطنيين الفلسطينيين إلى الحذر من الشائعات التي يطلقها الاحتلال وتستهدف وحدة الجبهة الداخلية.وأشاد بهم إلى الاتصال على الأرقام الوطنية المجانية للداخلية والصحة والدفاع المدني في حال وجود طارئ يلزم ذلك.وكان جيش الاحتلال أعلن الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية باسم (الفجر الصادق) تستهدف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع.