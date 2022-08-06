الهباش يدين العدوان الإسرائيلي على غزة ويدعو إلى مراجعات وطنية لحماية شعبنا وقضيتنا

محمود الهباش

رام الله - دنيا الوطنأدان قاضي قضاة فلسطينمستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية العدوان الإسرائيلي المستمرعلى قطاع غزة، مضيفاً أن كل الكلمات والعبارات واللغات لا تكفي للتعبير عن الغضب الذي يسكن قلوب كل الفلسطينيين وأحرار العالم من هذا العدوان الهمجي الذي تقوم به دولة الاحتلال على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.وقال الهباش في بيان صحفي: " نعم نحن ندين العدوان الإسرائيلي، وقد عبرت الرئاسة الفلسطينية عن هذه الإدانة، لكن الإدانة وحدها ليست هي كل شيء، ولذلك فإن القيادة الفلسطينية تتحرك وتجري اتصالات دولية وإقليمية مكثفة لوقف هذا العدوان وحماية شعبنا من ويلاته".وطالب قاضي القضاة الجميع في الساحة الفلسطينية بضرورة إجراء مراجعات شاملة للحالة الوطنية، وإيجاد مقاربات داخلية لترتيب وتقوية جبهتنا الداخلية ورص الصفوف والتعالي على أية خلافات داخلية لا تُذكر أمام دماء شعبنا في غزة وكافة محافظات الوطن التي يريقها عدوان الاحتلال وهمجيته، وفي البداية من كل ذلك إنهاء الانقسام البغيض الذي أضعف شعبنا وأغرى عدونا للتمادي في عدوانيته وعنصريته.وجدد الهباش مطالبة الأمتين العربية والإسلامية بالوقوف عند مسؤولياتهما الدينية والتاريخية في نصرة المقدسات في فلسطين وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وفي إسناد الشعب الفلسطيني في مهمته المقدسة التي يدافع فيها عن القدس والمسجد الأقصى المبارك الذي هو عقيدةدينية لجميع المسلمين وأمانة نبوية وتاريخية لدى الأمة الإسلامية أجمع وحمايته واجب ديني وأخلاقي على كل مسلم في العالم.