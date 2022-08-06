الهندي: فصائل المقاومة مجتمعةً تعمل في غرفة العمليات المشتركة

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي، د.محمد الهندي، مساء اليوم، أن فصائل المقاومة مجتمعةً تعمل في غرفة العمليات المشتركة، وتخطط لاستراتيجيات التصدي للعدوانوقال الهندي، إن سرايا القدس تقوم بواجبها بالردِّ، بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة، مضيفًا أن المقاومة بدأت للتوِّ ردَّها، ولديها القدرة على المواجهة لفترة زمنية طويلة.وتابع خلال حديث له عبر فضائية (الأقصى) ، أن "الاحتلال لا يمكن أن يردع الشعب الفلسطيني، لأنه ليس لدينا ما نخسره".وأضاف أننا "مستمرون في التصدي للعدوان الصهيوني على أبناء شعبنا الفلسطيني". لافتًا إلى أن الاحتلال يريد حربًا سريعة ومختصرة يحقق فيها صورة انتصار وهمي".وأشار إلى أن "استهداف المدنيين يؤكد أن الاحتلال ليس لديه بنك أهداف، وأنه متخبط ولم يتعلم الدرس من سيف القدس، وما زال يتلبسه غرور القوة".وشدّد على أن "استهداف الأبرياء خط أحمر، ولن نسمح للاحتلال بالاستمرار في جرائمه".وقد أعلنت سرايا القدس عن إطلاقها اسم "وحدة الساحات" عن العملية التي بدأتها عند الساعة التاسعة مساء أمس، الجمعة.