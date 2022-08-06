الخارجية الأمريكية: تواصلنا مع مسؤولين إسرائيليين لتجنب المزيد من التصعيد

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية الأمريكية دعمها لما أسمته "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، في إطار استمرار العدوان على قطاع غزة في يومه الثاني.وقالت الوزراة في بيان لها: إننا "نحث جميع الأطراف إلى تجنب المزيد من التصعيد وضبط النفس، مشيرة إلى أنها تواصلت مع مسؤولين إسرائيليين وآخرين في المنطقة يعملون على تجنب المزيد من التصعيد.وأضافت: "اطلعنا على التقارير بشأن مقتل وإصابة مدنيين في غزة بمن فيهم مقتل طفلة بشكل مأساوي".وكان جيش الاحتلال أعلن الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية باسم (الفجر الصادق) تستهدف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع، بدأها باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس، تيسير الجعبري.