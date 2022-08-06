العدوان مستمر.. ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جرّاء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 15 منهم طفلة عمرها 5 أعوام ومسنّة فلسطينية وإصابة 125 جرّاء الغارات الإسرائيلية.



ويتواصل لليوم الثاني على التوالي، العدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة، وذلك بعد 15 شهراً من عدوان 2021 الذي استمر عشرة أيام.





وفي ذات السياق، صرّحت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن عملية مشتركة مع كتائب المقاومة الوطنية وكتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى.



وقالت سرايا القدس، إن "العملية المشتركة استهدفت مستوطنات (تيفوت) و(سديروت) و(كيسوفيم) و(العين الثالثة) و(صوفا) بقذائف صاروخية".



كما وأغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على منزل في منطقة البورة ببيت حانون في رابع عملية استهداف لمبان سكنية في قطاع غزة.



وأفاد مراسلنا، بإن طائرات الاحتلال استهدفت عمارًة سكنيًة مكونة من ثلاثة طوابق في شارع أبو حصيرة بالقرب من فندق الأمل غرب مدينة غزة.



هذا وأفادت مصادر طبية، بنقل عدد من الشهداء والإصابات إثر استهداف طائرات الاحتلال سيارة على شارع صلاح الدين غرب شمال مدينة خانيونس.



واستهدفت طائرات الاحتلال، منزلًا سكنيًا يعود لعائلة شملخ، جنوب غرب مدينة غزة، ولا إصابات حتى اللآن.



واستشهد مواطن داخل مجمع ناصر الطبي، بمدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، بعد وصول ثلاث إصابات للمستشفى، صباح وفق ما أفادت وزارة الصحة بغزة.



ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإنه حتى الآن تم إطلاق أكثر من 200 صاروخًا وقذيفة من غزة، فيما أكد الجيش أنه حتى هذا الوقت لا توجد مفاوضات لوقف القتال.



وأفادت القناة 12 (الإسرائيلية) بأن غانتس أمر خلال زيارتته إحدى بطاريات القبة الحديدية "بمواصلة وتكثيف العمليات الهجومية بلا حدود أو قيود".



وقالت، إن "المجلس المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت)، يعقد اجتماعاً، عند العاشرة والنصف مساء اليوم، لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية مع قطاع غزة".



ويأتي ذلك بعد يوم من استشهاد عشرة مواطنين بينهم القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري، بالإضافة إلى طفلة تبلغ من العمر (5 سنوات)، فيما أصيب 79 آخرون بجراح مختلفة، في عدوان إسرائيلي جديد، وفق ما ذكرت وزارة الصحة بغزة.



وأعلن جيش الاحتلال الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية باسم (الفجر الصادق) تستهدف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع.























