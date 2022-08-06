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شؤون فلسطينية

سرايا القدس تصدر أوامر تنفيذية لقواتها العاملة في الميدان

سرايا القدس تصدر أوامر تنفيذية لقواتها العاملة في الميدان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سرايا القدس الجناح العسكري الجهاد الإسلامي اليوم السبت أوامر تنفيذية لقواتها الخاصة والنخبة وجميع القوات العاملة في الميدان.

وقالت السرايا في بيان لها: إنه "و بأمر من قيادة سرايا القدس فعلى جميع القوات العاملة في الميدان وعلى رأسها (القوات الخاصة، ووحدات النخبة)، العمل بإيعاز الجهوزية حتى استلام التعليمات المعمول بها مسبقاً حسب ما هو مخطط.

ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإنه حتى الآن تم إطلاق أكثر من 200 صاروخًا وقذيفة من غزة، فيما أكد الجيش أنه حتى هذا الوقت لا توجد مفاوضات لوقف القتال.

وكان جيش الاحتلال أعلن الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية باسم (الفجر الصادق) تستهدف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع، بدأها باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس، تيسير الجعبري.

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