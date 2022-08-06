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دولي

إعلام إسرائيلي: اجتماع لـ (كابينت) عند العاشرة والنصف مساء اليوم

إعلام إسرائيلي: اجتماع لـ (كابينت) عند العاشرة والنصف مساء اليوم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت)، يعقد اجتماعاً، عند العاشرة والنصف مساء اليوم، لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية مع قطاع غزة.

وقالت القناة (12) الإسرائيلية: إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قرر عقد اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت)، عند العاشرة والنصف مساء اليوم لمناقشة.

وكان جيش الاحتلال أعلن الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية باسم (الفجر الصادق) تستهدف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع، بدأها باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس، تيسير الجعبري.

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