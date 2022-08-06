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شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

العربية الفلسطينية تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الجبـهـة العربية الفلسطينية بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، منددة بهذا العدوان الإرهابي الذي يشنه الاحتلال على الفلسطينيين في قطاع غزة، والذي راح ضحيته عدد من الشـهــداء والجرحى، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن شن عدوانه على شعبنا وفرض معادلة التصعيد على شعبنا، وإعلان حرب لتصفية واعدام أبناء شعبنا، مؤكدة أن هذا العدوان يضاف الى سجل الجرائم اليومية المتواصلة ضد شعبنا في الضفة والقدس وغزة.

وقالت الجبـهـة في تصريح صحفي لها: "إننا نرى بهذا العدوان الهمجي على شعبنا محاولة جديدة لاستعادة هيبة جيش الاحتلال الهزيل التي كسرها الثائرون من أبناء شعبنا، فهو واهم إن ظن ان بهذه السياسة يجلب الأمن والاستقرار لمواطنيه ومستوطنيه".

و أضافت" الاحتلال يحاول إدارة فشله الأمني والسياسي الذي لحق بحكومته على حساب دماء شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة " ، مؤكدة أن مواصلة الاحتلال في عدوانه وسياساته العدائية ضد شعبنا وممتلكاته ومقدساته لن تكسر ارادة صموده ودفاعه عن حقوقه، ولن يضعف عزيمة شعبنا وارادته الصلبة في الوصول لأهدافه وانتزاع حقوقه الوطنية، فما دمره المحتل سيعاد بناؤه بسواعد شعبنا ومناضلينا، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف مسلسل الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وحمايته من الارهاب المنظم الذي يمارس ضده يوميًا".

و تابعت" إننا ونحن ننعي شـهـداء شعبنا العظيم الذين رووا بدمائهم الزكية أرض فلسطين، نتوجه  لأهلهم وذويهم بكل مشاعر المواساة، مؤكدين لهم أن كل الخيارات مفتوحة أمام شعبنا للدفاع عن حقوقنا الوطنية وأهدافنا الوطنية حتى تحقيقها كاملة دون انتقاص بالعودة وتقرير المصير و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس" ، معتبرة أن السبيل الأمثل لمواجهة استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا في غزة والضفة، يتمثل بالتمسك بالوحدة الوطنية، وتوحيد كل طاقات وقدرات أبناء شعبنا الفلسطيني في جبـهـة وطنية موحدة للتصدي للعـدوان الإجرامي الإرهابي، وإفشال أهدافه الرامية للنيل من حقوقنا الوطنية المشروعة.

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