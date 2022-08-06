التنمية الاجتماعية تدعو كافة مؤسسات الطفولة الدولية بالتحرك العاجل لحماية الأطفال الفلسطينيين





و وفقا لما نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الأمم المتحدة في 20/11/1989 من خلال الضغط على العدو الاسرائيلي للالتزام بالمواثيق الدولية التي كفلت رعاية خاصة

للأطفال المدنيين.



وأكدت الوزارة على أهمية حماية الأطفال جسديا ونفسيا من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم خاصة أن مسألة حماية الأطفال مسألة مكرسة في القانون الدولي مستنكرةً استهداف الأطفال بشكل مباشر من قبل الاحتلال.



وأدانت الوزارة العنف النفسي الذي يعيشه كافة أطفال قطاع غزة نتيجة استمرار الانتهاكات الصهيونية والعدوان والاستهداف المباشر، والخوف والألم النفسي المنافي لكافة حقوق الطفل التي تنص على حق الطفل في العيش ببيئة آمنة.







رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة التنمية الاجتماعية /الإدارة العامة لشؤون الأسرةوالطفولة وشبكات حماية الطفولة استهداف الأطفال المدنيين من قبل الاحتلال الاسرائيلي حيث يتعرض أطفال فلسطين في إطار العدوان الاسرائيلي الغاشم على أطفال شعبنا وخصوصا في غزة لإستهداف مباشر وترتكب بحقهم أبشع الجرائم.جاء ذلك في البيان الذي أصدرته الوزارة استنكاراً لاستشهاد الطفلة آلاء عبد الله قدوم البالغة من العمر 5 سنوات بدم بارد على أيدي المحتل يوم الجمعة 5 أغسطس 2022م أثناء لعبها أمام منزل ذويها.و طالبت الوزارة في بيانها كافة المؤسسات الدولية التي تعنى بالطفولة التحرك عاجلا والعمل على حماية الأطفال الفلسطينيين، ومنحهم الحقوق التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل كما دعت اليونسيف (UNICEF) والمؤسسات الدولية والحقوقية للعمل ما بوسعها لضمان الحماية للأطفال.