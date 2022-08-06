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شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: الساعات القادمة ستكون حاسمة وصعبة على المنظومة الصحية في ظل انقطاع الكهرباء

"الصحة" بغزة: الساعات القادمة ستكون حاسمة وصعبة على المنظومة الصحية في ظل انقطاع الكهرباء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، بياناً حول مستجدات الوضع الصحي مع تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدن ومحافظات قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: لليوم الثاني على التوالي يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة باستهداف المناطق والأحياء السكنية المكتظة حيث بلغ عدد الشهداء حتى الآن 13 شهيدا، من بينهم طفلة تبلغ من العمر (خمسة  أعوام)، وسيدة تبلغ من العمر (23 عاماً)، واصابة 114 مواطن بجراح مختلفة.

وأكدت وزارة الصحة أنه ومنذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي الغاشم أعلنت رفع الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات وخاصة أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة ومحطات الإسعاف، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يركز عدوانه في استهداف المناطق السكنية مما رفع عدد الضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين والاصابات الحرجة .

وأكدت بأن الطواقم الطبية في المستشفيات تعمل وفق الإمكانيات المتاحة والمحدودة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ (15 سنة)، لافتة إلى أن الواقع الدوائي في وزارة الصحة يمر بأسوأ حالاته منذ سنوات حيث وصلت نسبة النقص في الأدوية الأساسية 40%، و32 % من المستهلكات الطبية، و60 % من لوازم المختبرات وبنوك الدم.

وأكدت بأن استمرار اغلاق معبر بيت حانون/إيرز أمام حركة المرضى المحولين للعلاج بالخارج وعدم ادخال حالات إنقاذ الحياة يفاقم من وضعهم الصحي الصعب خاصة مرضى الأورام والقلب والذين يواجهون مصيرا مجهولا .

وتابعت: لايزال الاحتلال الإسرائيلي يمنع ادخال 24 جهاز أشعة تشخيصية، إضافة الى منع ادخال قطع الغيار اللازمة لصيانة أجهزة أخرى متعطلة، وهي مهمة في تقديم التدخلات الطارئة للجرحى في أقسام الطوارئ والعمليات والعنايات المكثفة.

وشدد على أنه مع إعلان توقف محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة فان وزارة الصحة تعلن بدء العد التنازلي لتوقف الخدمات الصحية خلال 72 ساعة وان الساعات القادمة حاسمة وصعبة .

وقال ان انقطاع التيار الكهربائي يشكل تهديد خطير على عمل الأقسام الحيوية في المستشفيات خاصة اقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات وأقسام الغسيل الكلوي والمختبرات وحضانات الأطفال والمغاسل وأنظمة الاكسجين والغازات الطبية.

وقالت "الصحة" بغزة: إن انقطاع التيار الكهربائي سيؤدي الى توقف محطات التحلية ومضخات الصرف الصحي وامداد المنازل بالمياه الأمر الذي قد يسبب كارثة صحية وإنسانية قاسية.

وتابعت: وزارة الصحة ومن خلال لجنة الطوارئ المركزية واللجان الفرعية في المناطق في حالة انعقاد مستمرة لمتابعة تطورات العمل في المستشفيات والمرافق الصحية لتعزيز الرعاية الطبية للجرحى وفق الإمكانيات المتاحة والمحدودة.

وقالت: نظرا لتطورات الأوضاع الميدانية فان وزارة الصحة تعلن عن وقف العمل في العيادات الخارجية في كافة المستشفيات، ووقف العمليات الجراحية المجدولة لإعطاء الفرصة الكاملة لإجراء العمليات الطارئة لضحايا العدوان المستمر.

ودعت وزارة الصحة  كافة المؤسسات الدولية والإنسانية والاغاثية بالوقوف عند مسئولياتها للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لمغادرة الحالات المرضية عبر حاجز بيت حانون والعمل الفوري على امداد المنظومة الصحية باحتياجاتها الصحية العاجلة وامداد الوقود .

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