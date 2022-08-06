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مباشر | العدوان الإسرائيلي في يومه الثاني.. 12 شهيداً وعشرات الإصابات واستمرار القصف على القطاع

شؤون فلسطينية

مجدلاني: تصريحات سفير أمريكا لدى الاحتلال غطاء للعدوان على أهلنا بغزة

مجدلاني: تصريحات سفير أمريكا لدى الاحتلال غطاء للعدوان على أهلنا بغزة
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الاحتلال التي قال فيها "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها" ،بمثابة غطاء للعدوان الإسرائيلي على شعبنا بقطاع غزة.

و قال مجدلاني: "لا يحق للسفير الأمريكي في إسرائيل أن يفرض روايات مغلوطه لا علاقة لها بالواقع، فحكومة الاحتلال تقوم بعدوان واسع على المدنيين الأبرياء وصواريخ الاحتلال تقتل الأطفال، وكان الأجدر به أن يتحدث عن وقف العدوان وقتل المدنيين".

واشار مجدلاني استمرار العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، ما أسفر عن ارتقاء 12 مواطنا بينهم طفلة وسيدة، وإصابة أكثر من 80 آخرين، وإلحاق أضرار فادحة في الممتلكات والبنى التحتية،يتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان الوحشي.

و شدد على أن حملة البيانات الدولية والعربية لادانة العدوان لن تردع الاحتلال بل تشكل دافعا للمزيد من القتل والدمار والمطلوب إجراءات ضد الاحتلال واعتباره دولة ترتكب جرائم حرب وإرهاب دولة منظم ولا يجب أن تبقى تعامل دولة الاحتلال كدولة فوق القانون ،ويجب وقف سياسة الافلات من العقاب.

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