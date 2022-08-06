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شؤون فلسطينية

العالول : شعبنا يقف بكل فصائله وقواه في خندق واحد في مواجهة العدوان

العالول : شعبنا يقف بكل فصائله وقواه في خندق واحد في مواجهة العدوان
محمود العالول
رام الله - دنيا الوطن
قال محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، اليوم السبت، إن "العدوان الهمجي الذي يتعرض له قطاع غزة لن يثني شعبنا عن الدفاع عن نفسه ومواجهة آلة التدمير الإسرائيلية".

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاحتلال لن ينجح في تركيع شعبنا وأن شعبنا يقف بكل فصائله وقواه في خندق واحد في مواجهة العدوان. 

وشدد على أن صمت العالم على الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال والنساء والشيوخ يشجع دولة الاحتلال على مواصلة عدوانها ومجازرها بحق شعبنا، "لكننا ماضون في النضال من أجل حريتنا واستعادة حقوقنا وإن مسيرة الكفاح الوطني لم تتوقف ولن تتوقف حتى يرجع الحق لأصحابه".

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