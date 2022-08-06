العالول : شعبنا يقف بكل فصائله وقواه في خندق واحد في مواجهة العدوان





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاحتلال لن ينجح في تركيع شعبنا وأن شعبنا يقف بكل فصائله وقواه في خندق واحد في مواجهة العدوان.





وشدد على أن صمت العالم على الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال والنساء والشيوخ يشجع دولة الاحتلال على مواصلة عدوانها ومجازرها بحق شعبنا، "لكننا ماضون في النضال من أجل حريتنا واستعادة حقوقنا وإن مسيرة الكفاح الوطني لم تتوقف ولن تتوقف حتى يرجع الحق لأصحابه".





رام الله - دنيا الوطنقال محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، اليوم السبت، إن "العدوان الهمجي الذي يتعرض له قطاع غزة لن يثني شعبنا عن الدفاع عن نفسه ومواجهة آلة التدمير الإسرائيلية".