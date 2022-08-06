"شؤون المغتربين" تندد بالعدوان الإسرائيلي وتناشد الجاليات الفلسطينية الحراك الحثيث لفضح جرائم الاحتلال



وطالبت الدائرة في رسالة للجاليات والمؤسسات الفلسطينية في دول الشتات والمهجر صباح اليوم، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والاخلاقية والقيام بواجباته الانسانية بما يتطابق مع القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وتوفير حماية دولية لشعبنا الفلسطيني.



ونددت بالاعتداءات المتكررة على شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يأتي في ظل صمت دولي وافلات دولة الاحتلال من العقاب، ما شجعها دوماً على التمادي في اعتداءاتها وعدوانها.



وقالت الدائرة في رسالتها: "يتعرض شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لعدوان وحشي جديد راح ضحيته عدد من الشهداء بينهم طفلة عمرها خمسة سنوات وعشرات الجرحى، بالإضافة الى تدمير البنية التحتية والممتلكات، في ظل حصار ظالم على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ عدة سنوات والاغلاق الشامل للمعابر والحدود قبل عدة ايام، مما يمنع وصول الاحتياجات الضرورية الانسانية والاغاثية لشعبنا الفلسطيني".



وأضافت" امام هذا الوضع الخطير فان القيادة الفلسطينية وشعبنا الصامد يدين ويشجب هذا العدوان الاجرامي"، مؤكدة حراك القيادة على كافة الصعد لوقف العدوان ورفع الحصار الظالم عن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".







رام الله - دنيا الوطنناشدت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير، جالياتنا الفلسطينية في كافة اماكن تواجدها بذل جهودها والتحرك لدى الرأي العام على المستويين الشعبي والرسمي لفضح جرائم الاحتلال وادانته.